"Запали вогонь пам'яті": українці продовжують вшановувати героїв Небесної сотні (наживо)

На молебень за героями Небесної Сотні підходять люди, далі запланована акція "Запали вогонь пам'яті" - запалення лампадок вздовж алеї Героїв Небесної Сотні.

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Заходи безпеки в урядовому кварталі і на Майдані Незалежності в порівнянні з вчорашнім днем дещо ослаблені.

Люди несуть квіти до місць розстрілу майданівців і до пам'ятних знаків на Алеї Героїв Небесної сотні. В цілому на Майдані Незалежності та в урядовому кварталі людей небагато — кілька сотень на Майдані і близько 100 осіб біля каплиці поруч з верхнім виходом зі станції метро "Хрещатик".

Як і вчора, урядовий квартал перекрито металевими парканами, однак рамок металошукачів вже немає. Але правоохоронці просять громадян показати вміст ручної поклажі.

Слід також зазначити, що біля Адміністрації президента вже немає оточення правоохоронців. Там чергують не більше 10 нацгвардійців біля металевого парканчика, який перекриває проїзд на вул. Банкову з боку вул. Інститутської. Також немає оточення біля входу в Національний банк.