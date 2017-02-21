Кабмін виділив понад 113 мільйонів гривень постраждалим та сім'ям загиблих під час Революції гідності

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Так, згідно з рішенням уряду, 34 819,6 тис. грн передбачено для виплати одноразової грошової допомоги родинам Героїв України, які загинули під час Революції гідності;

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29 838,4 тис. грн - для виплати одноразової грошової допомоги героям, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час Революції гідності;

20 592,35 тис. грн - для надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час Революції гідності;

28 528,0 тис. грн - для надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час Революції гідності.

Грошові кошти для допомоги родинам будуть виділені Міністерством соціальної політики з резервного фонду держбюджету, йдеться в повідомленні.

Також раніше повідомлялося, що ВР дозволила виділити землю в Києві на вулиці Інститутській Музею Революції гідності.