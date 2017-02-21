Кабмін виділив понад 113 мільйонів гривень постраждалим та сім'ям загиблих під час Революції гідності
Кабінет міністрів виділив 113 778,35 тис. грн для виплати одноразової допомоги родинам загиблих та постраждалим учасникам Революції гідності.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
Так, згідно з рішенням уряду, 34 819,6 тис. грн передбачено для виплати одноразової грошової допомоги родинам Героїв України, які загинули під час Революції гідності;
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29 838,4 тис. грн - для виплати одноразової грошової допомоги героям, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час Революції гідності;
20 592,35 тис. грн - для надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час Революції гідності;
28 528,0 тис. грн - для надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час Революції гідності.
Грошові кошти для допомоги родинам будуть виділені Міністерством соціальної політики з резервного фонду держбюджету, йдеться в повідомленні.
Також раніше повідомлялося, що ВР дозволила виділити землю в Києві на вулиці Інститутській Музею Революції гідності.