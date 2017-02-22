Половина читачів УНІАН з різних міркувань підтримують нові протести на Майдані – опитування

Так, згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 26% читачів відповіли, що повністю підтримують / беруть участь у нових акціях протесту на Майдані, зокрема, проти торгівлі з окупованими територіями Донбасу. На їх думку, вже прийшов час нагадати діючій владі, для чого її обирали.

Читайте також"Силовики блокували з усіх боків": Соболєв розповів подробиці зіткнень у центрі Києва (фото)

Ще стільки ж – 26% опитаних – також підтримують активістів, які влаштовують мітинги, адже немислимо, коли українські військові гинуть на Донбасі у боях, а країна торгує з окупантами.

Водночас 24% читачів відповіли, що категорично проти спроб влаштувати новий Майдан в Україні, адже таке розхитування ситуації в країні грає на руку Кремлю.

При цьому 10% опитаних вважають, що усіх бажаючих влаштовувати мітинги краще відправити в АТО захищати країну на ділі.

Ще 14% респондентів констатували, що їм уже на все байдуже, адже Україну вже ніщо не врятує.

Читайте такожЗатримано контрактника ВМС, який планував привезти у Київ на Майдан автомати Калашнікова (фото)

Як повідомляв УНІАН, вдень 19 лютого 2017 року, у третю річницю розстрілів на Майдані, прихильники торгової блокади окупованих територій Донбасу, зокрема, члени ОУН, бійці добровольчих батальйонів і низка народних депутатів, провели ходу до Адміністрації президента у Києві. Там між протестувальниками і правоохоронцями сталися сутички, після чого частина активістів рушила на Майдан Незалежності.

Цього ж дня на Майдані організатори "блокади Донбасу" ініціювали проведення "громадського обговорення" ситуації. Там також відбулися сутички між учасниками "блокадного віча" та правоохоронцями, внаслідок чого були постраждалі та затримані.

При цьому організатори мітингів закликали українців знову приходити на Майдан. Також під Радою 21 лютого протестували прихильники блокади на Донбасі.

Крім того, 22 лютого близько 10 тисяч представників ВО "Свобода", "Національного корпусу" і "Правого сектору" проводять Марш національної гідності у центрі Києва.