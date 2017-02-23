Українці перестаралися: влада Авдіївки просить припинити надсилати гумдопомогу (відео)

Як ідеться в сюжеті ТСН.19:30, розмаїття продуктів поступилося місцем тоннам одягу, який виносять мішками. "Доньці куртку, онучці куртку, сину… А собі нічого не вибрала. Джинси хотіла – розтовстіла сильно", - каже одна з мешканок міста.

Працівники міської ради власноруч сортують їжу: пересипають із мішків по пакетах цукор, борошно та крупи. У харчових наборах — печиво, макарони, консерви, чай і варення. Не додають лише закрутки, бо солоні помідори та огірки місцевих не цікавлять – мають свої запаси.

Продуктові набори вже отримали 70% жителів Авдіївки, а на складі тим часом лишаються тонни води, кілограми цукерок, мішки з овочами і крупами. Гуманітарної допомоги настільки багато, що дехто навіть продає отримані харчі на ринку, аби заробити гроші.

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Однак містян наразі цікавить не їжа, а будматеріали для відновлення пошкоджених обстрілами будинків. Таких за останні тижні в Авдіївці налічується з чотири сотні, тож завезених шиферу, руберойду, цегли та деревини вистачить не всім. Їх роздають лише після ретельного огляду будинків. "Хлопці приїздять на адресу, чоловік каже: мені треба 60 листів шиферу. Ну де 60, якщо 20? А вам що, шкода – я собі всю хату перекрию! Солодке слово: халява", - розповів заступник керівника міської військово-цивільної адміністрації Роман Шахов.

Голова міста зізнається, що в критичний момент, коли не було ні світла, ні води, ані тепла — жителі мирних областей Авдіївку врятували. Але тепер, каже, потреби в підтримці вже немає. "Дуже всім дякуємо", - каже він.

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Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики з 29 січня по 5 лютого вели масований обстріл Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання міста, яке вдалося повністю відновити 6 лютого. В результаті обстрілу загинули кілька мирних жителів Авдіївки. Із міста під час загострення ситуації були евакуйовані близько 300 осіб (з них близько 140 дітей).

18 лютого Авдіївка знову залишилась без електропостачання. 21 лютого електропостачання було знову відновлено.