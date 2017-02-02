Бої за Авдіївку: у Міноборони пояснили, які цілі переслідує ворог

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, ворожі дії противника слід розглядати в комплексі. Це не лише бойові завдання, а й політичне завдання.

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"По-перше, це дискредитація України на міжнародній арені. Це намагання змусити Україну виконувати ті завдання, які ставить перед собою Російська Федерація, спроба звинуватити українську сторону в порушенні Мінських домовленостей. Це – важлива політична мета Кремля. По-друге – Авдіївка для ворога залишається надзвичайно важливим стратегічним об'єктом. Усі знають, що там проходить дуже важлива траса, що там також є дуже важливі об'єкти, які мають для противника дуже великий інтерес. Це й коксохімічний завод, це і фільтрувальна станція", - сказав речник.

Мотузяник додав, що саме тому авдіївська промзона в зоні проведення АТО залишається найбільш напруженою точкою.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.