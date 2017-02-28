У Вінниці спалили російський прапор (фото, відео)
09:11, 28 лютого 2017Суспільство
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27 лютого близько десятка активістів влаштували у Вінниці своєрідний "флешмоб".
Вони прийшли з банером "Геть окупантів!", дістали російський триколор і спалили його, перед тим витерши об прапор ноги – "щоб очистити совість", передає місцевий сайт ВінницяОК.
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Акцію активісти приурочили до третьої річниці окупації Росією Криму. Кажуть, що саме російський прапор став тоді символом агресії сусідньої країни.
Нагадаємо, у ніч на 27 лютого 2014 року російські спецпризначенці захопили будівлі Верховної Ради автономії і Ради міністрів Криму в центральній частині Сімферополя, піднявши над будівлями прапори Росії.
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