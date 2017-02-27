Річниця силового захоплення: 3 роки тому спецназівці РФ блокували парламент і Раду міністрів Криму

В цей же день три роки тому на під'їздах до Сімферополя була помічена колона з 40 БТР, а також з'явилася інформація про перекидання збройних сил РФ на територію Криму.

Тоді за фактом захоплення адміністративних будівель правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт".

Читайте також"Нова Каліфорнія": нардеп Артеменко заявив, що США можуть претендувати на окупований Крим

Напередодні маршем солідарності з кримськотатарським народом українці відзначили день опору окупації Криму.

У Парижі близько двох десятків людей з українськими прапорами вигукували: "Крим - це Україна". У Києві сотні людей зібралися на мітинг на Майдані Незалежності. Там згадали репресованих під час кримської окупації.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за доєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.