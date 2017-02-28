У Хмельницькому суд скасував підвищення цін на проїзд в автобусах і маршрутках

19:39, 28 лютого 2017
Суспільство
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Хмельницький міськрайонний суд зупинив рішення виконкому про підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті Хмельницького з 1 березня цього року.

мерія не планує оскаржувати рішення хмельницького суду / УНІАН

Відповідну ухвалу, яка є у розпорядженні УНІАН, сьогодні виніс суддя Олег Карплюк.

До суду звернувся хмельничанин Іван Кульгук, який просить визнати нечинним рішення виконкому від 23 лютого 2017 року про удорожчання проїзду. Позивач вважає, що влада з порушенням процедури і вимог закону про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності підняла тарифи, що “принесе збитки жителям Хмельницького і гостям”.

Розгляд справи по суті відбудеться 9 березня о 14.00.

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Ухвала хмельницького суду може бути оскаржена апеляційним порядком протягом 5 днів.

Заступник міського голови Андрій Бондаренко повідомив УНІАН, що судова ухвала буде доведена до всіх перевізників, і з 1 березня проїзд не підвищуватиметься.

Зі свого боку, мерія не планує оскаржувати рішення хмельницького суду.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня проїзд у автобусах та маршрутному таксі Хмельницького мав зрости до 4 грн, у тролейбусах – до 2,5 грн.

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Теги: #Хмельницький#маршрутка#проїзд