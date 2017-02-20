У Кропивницькому проїзд у міських маршрутках подорожчав на 1 гривню
У Кропивницькому з вівторка, 21 лютого, підвищується вартість проїзду пасажирів у міських маршрутних таксі та автобусах на 1 грн – до 4-4,5 грн /поїздка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кіровоградської міської ради, відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міської ради ще 16 лютого, однак через внесення змін у договори з перевізниками було невідомо, коли саме зросте тариф на проїзд.
У рішенні виконкому також вказано обов'язкову вимогу до перевізників до кінця року встановити GPS-датчики на транспорті. Якщо ця вимога не буде виконана, з перевізниками не укладуть угоду на перевезення у 2018 році.
Перевізники просили підвищити вказаний тариф через зростанням розміру мінімальної зарплати, паливно-мастильних матеріалів, а також запасних частин.
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Нагадаємо, востаннє тариф на проїзд у міських автобусах та маршрутках переглядався у 2015 році.
Довідка УНІАН. У Кропивницькому зараз нараховується 32 маршрути, які обслуговує близько 400 маршрутних таксі та автобусів.