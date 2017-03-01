У Бахмуті масово отруїлись учні однієї із шкіл

В Бахмуті в одній із місцевих шкіл отруїлося 16 учнів. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області Facebook.

"Ввечері, 28 лютого, в Бахмутській дитячої лікарні з діагнозом: харчова токсикоінфекція, синдром гастроентероколіт, надійшло 16 учнів однієї школи 1-10 класів. А вже вранці в лікарні звернулося ще двоє дітей з аналогічними симптомами. Відомо, що всі вони харчувалися в шкільній їдальні. Зараз життю дітей нічого не загрожує, їм призначено необхідне лікування", - йдеться в повідомленні.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) КК України, прокуратура вже вилучила журнали та документи, які стосуються шкільної їдальні.

«Слідчим проведено огляд їдальні, під час якого вилучені журнали та інші документи, що стосуються шкільної їдальні. Проводиться збір матеріалів для встановлення всіх обставин події. Зі шкільної їдальні було відібрано проби харчових продуктів, змиви на кишкову паличку, патологічну флору та мікробіологічне дослідження», - поінформували у прокуратурі.

Як повідомдяв УНІАН раніше, 27 січня у двох різних районах Київської області сталося масове отруєння дітей. Загалом отруїлися 37 дітей і 2 дорослих. У Броварському районі в дитячому садку села Гоголів отруїлися 11 дітей і 2 дорослих. У вишгородській школі №3 «Сузір’я» отруїлися 26 дітей.