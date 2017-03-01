Українців навесні чекають "додаткові" вихідні

Про це свідчить розпорядження Кабінету міністрів.

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Так, в Україні святковими вихідними будуть:

- 8 Березня - Міжнародний жіночий день;

- 16 і 17 квітня - Великдень;

- 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;

- 8 і 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Один з них потрібно буде відпрацювати у суботу, 13 травня.

Раніше Глава Інституту національної пам'яті (ІНП) Володимир В'ятрович опублікував проект нового календаря державних вихідних і святкових днів. Так, ІНП пропонує відзначати такі державні свята, які є неробочими днями: Шевченківський день – 9 березня; День пам'яті та примирення – 8 травня; День Конституції України – 28 червня, День Незалежності України – 24 серпня; День родини – друга п'ятниця вересня; День захисника України – 14 жовтня.

Крім того, до них додаються три традиційні свята: Новий рік – 1 січня; Різдво Христове – 7 січня; Великдень – один день.