В Авдіївці води залишилось на одне закачування

Запасу води у Авдіївці залишилось на одне закачування. Місто очікує на підвіз води із Харкова. Про це повідомив голова Авдіївської ВЦА Павло Малихін, пише «112 Україна».

"Запас води, за нашими підрахунками, на одну розкачку. Ми це плануємо робити у суботу. Поки що забезпечуємо людей водою: у них був запас води, плюс підвозимо воду зі свердловин. Також будуть підвозитися цистерни з водою. Нам вже обіцяли волонтери підвезти 20 тонн води з Харкова", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН раніше, у «Червоному Хресті» повідомили, що ситуація з водопостачанням в Авдіївці та навколишніх селах є надзвичайно складною і буде надалі, якщо Донецька фільтрувальна станція не відновить роботу найближчим часом.

У вівторок вранці Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав припинити обстріли для того, аби працівники підприємства «Вода Донбасу» могли полагодити пошкодження Донецької фільтрувальної станції, й вона могла знову працювати. А вже після цього, вони могли б приступити до ремонту більш серйозних пошкоджень.