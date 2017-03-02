У "Червоному Хресті" розповіли про складну ситуацію з водопостачанням в Авдіївці

Про це УНІАН повідомили в Міжнародному комітеті Червоного Хреста в Україні.

«Водосходвища, які живлять багатоповерхову частину Авдіївки, де проживають близько 12 000 людей, на сьогоднішній день є порожніми», - йдеться у повідомленні.

В МКЧХ нагадали, що у вівторок вранці Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав припинити обстріли для того, аби працівники підприємства «Вода Донбасу» могли полагодити пошкодження Донецької фільтрувальної станції, й вона могла знову працювати. А вже після цього, вони могли б приступити до ремонту більш серйозних пошкоджень.

Зазначається, що працівники МКЧХ в четвер вранці почали доставку питної води мешканцям Авдіївки.

В МКЧХ також наголошують на створенні «зон безпеки».

«Це може бути зроблено за погодженням усіх сторін конфлікту безпосередньо, або через нейтрального посередника на кшталт МКЧХ. Під «зонами безпеки» ми розуміємо демілітаризовану зону, вільну від військового персоналу й обладнання. Ці зони мають бути чітко визначені і марковані тією стороною конфлікту, яка контролює цю територію, і не повинні піддаватися атакам», - вважає голова делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Алан Ешліманн.

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На його думку, для початку варто сконцентрувати увагу на деяких об’єктах.

«Одна з найважливіших зон - навколо Донецької фільтрувальної станції, чиї електромережі неодноразово ставали мішенню й були пошкоджені. Вода з цієї станції живить десятки тисяч людей. Також йдеться про Верхньокальміуську фільтрувальну станцію, біля Ясиноватої, на якій зберігаються близько 300 тон зрідженого хлору, що використовується для очищення води, а також про Горлівську-2 фільтрувальну станцію. Понад 1,8 мільйони людей живуть на території, яку живлять ці три станції», - сказав Ешліманн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації таки надала письмові гарантії режиму тиші в районі Донецької фільтрувальної станції.

Підрозділ мінерів та вибухотехніків ДСНС разом із представниками СЦКК вийшов на огляд та розмінування території ДФС.

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«Після цього на станцію зайде ремонтна бригада КП «Вода Донбасу» разом із представниками місії ОБСЄ, щоб розпочати відновлювальні роботи. За попередніми оцінками фахівців КП, для відновлювальних робіт на ДФС потрібно 2-3 дні», - зазначив Жебрівський.

Нагадаємо, в ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів з боку бойовиків сталося пошкодження хлоропроводу та покрівель технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Роботу станції було призупинено. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.

Представники РФ досі відмовлялись надати гарантії дотримання режиму тиші для відновлення роботи ДФС.

1 березня представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що на засіданні ТКГ сторони погодились у тому, щоб не здійснювати обстрілів ДФС, а також провести роботи з розмінування місцевості в районі станції та під'їзних доріг.