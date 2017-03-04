В окупованому Криму вийшов з-під арешту активіст Марлен Мустафаєв

Про це повідомляється на сторінці об'єднання «Кримська солідарність» у Facebook. До будівлі так званого Верховного суду Криму його прийшли зустрічати всі бажаючі.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого у сімферопольському селищі Кам'янка російські силовики провели обшук у будинку Мустафаєва, згодом його затримали. Його звинувачували в демонстрації у соцмережах у липні 2014 року символіки, забороненої в Росії мусульманської організації «Хізб ут-Тахрір».

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Одночасно із затриманням Мустафаєва поліція затримала 10 кримських татар, які знімали на телефони і вели стрім-трансляції події у Кам'янці. Згодом їм було пред'явлено звинувачення в участі в несанкціонованому масовому заході і їх засудили до 5 діб адміністративного арешту. Мустафаєва заарештували на 11 діб.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій стосовно РФ.