Ремонт ДФС завершено, ввечері Авдіївка буде знову з водою – Жебрівський

Про це голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський написав на своїй сторінці у Facebook.

"Відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції. Зранку ремонтники КП "Вода Донбасу" в супроводі представників СЦКК та моніторингової місії ОБСЄ зайшли на станцію і розпочали відновлювальні роботи. Зараз станція працює, насоси почали помпувати воду у мережі та міські резервуари. Орієнтовно на 20-21:00 вода буде у помешканнях Авдіївки", - написав Жебрівський.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів з боку бойовиків сталося пошкодження хлоропроводу та покрівель технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Роботу станції було призупинено. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.

Російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації не надавала письмових гарантії режиму тиші в районі ДФС, й фахівці не могли провести ремонтні роботи.