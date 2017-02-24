Бойовики залишили Авдіївку без води

"Пряме влучення снаряда у фільтрувальну станцію. Обладнання зупинене. Людей сховали у бомбосховище. Місто знов без води", - йдеться у повідомленні.

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Пряме влучення снаряда у фільтровальну станцію. Обладнання зупинене. Людей сховали у бомбосховище. Місто знов без води. pic.twitter.com/9l5wEtIqXx — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) February 24, 2017

"На ґрунті підтримки Нідерландами ратифікації угоди України з ЄС, орки не заспокоюються і посипають нашу землю снарядами", - написав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики з 29 січня по 5 лютого вели масований обстріл Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання міста, яке вдалося повністю відновити 6 лютого.

В результаті обстрілу загинули кілька мирних жителів Авдіївки. З міста під час загострення ситуації були евакуйовані близько 300 осіб (з них близько 140 дітей).

10 лютого речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що ситуація в Авдіївці непроста, але повністю контролюється Збройними силами України та місцевою владою.