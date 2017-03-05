У 200 українських судах залишилося менше половини суддів - голова ВККС

Про це голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков повідомив в інтерв'ю ZN.UA.

За його словами, з червня по кінець вересня минулого року з судової системи за власним бажанням звільнилися 1,6 тис. осіб, чого в історії України раніше не було ніколи.

Як стверджує голова комісії, багато хто втомився від постійного психологічного тиску і звинувачень. Багато ухвалили рішення про звыльнення після червневого рішення Конституційного суду України, який повернув пільги і гарантії при звільненні суддів за власним бажанням. Водночас багатьох налякало кваліфікаційне оцінювання, розпочате ВККС.

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За словами Козьякова, дуже багато суддів просто не захотіли розголошувати дані про свій майновий стан.

"Серед тих, хто звільнився, було чимало професіоналів, порядних людей. Тепер приблизно у 200 судах залишилося менше 50% суддів. Аналогічна арифметика - в апеляційних судах. Існують десятки судів, де один, максимум, два судді. Є місця, де суди не функціонують через відсутність суддів як таких. У курортному Яремче, наприклад. І в цих місцях держава не виконує конституційну функцію зі здійснення правосуддя. Погіршується якість прийнятих судових рішень, подовжуються терміни розгляду справ", - підкреслив він.

За словами голови ВККС, сьогодні про очищення судової влади майже ніхто не говорить, оскільки суддівський корпус скоротився на третину.

"А ось з оновленням судової влади буде куди складніше. На підготовку судді піде 22-24 місяці", - уклав він.

Як повідомлялося, у червні 2016 року міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що близько 20% українських суддів готові відмовитися від переатестації, тому що не можуть підтвердити свій майновий стан або професійну придатність.