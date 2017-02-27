"Це зайва ланка": голова Верховного суду України виступив проти створення Антикорупційного суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

"Позиція ВСУ полягає в тому, що судова система має бути максимально простою, зрозумілою і доступною для громадян і збудованою по принципу адміністративно-територіального поділу - в одному районі має бути один суд, у якому мають бути фахівці, здатні розглянути будь-який спір", - сказав Романюк.

"На нашу думку, це зайва ланка (Антикорупційний суд - УНІАН). Головне отримати справедливе рішення і в межах розумного строку", - заявив голова ВСУ.

Також, на його думку, аргумент прихильників створення такого суду - велика завантаженість звичайних судів поточними некорупційними справами, - не є вагомим, оскільки завантаженість судів значною мірою обумовлена їх недоукомплектуванням.

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"Суди першої інстанції на сьогодні на 35% неукомплектовані. Там просто немає суддів. Тому це неправильний шлях. Так можна далеко зайти. Тоді давайте вже створювати спеціальні суди для розгляду конкретних справ", - заявив Романюк.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що без створення Антикорупційного суду всі зусилля НАБУ і САП залишатимуться “нульовими”.

Зокрема, він зауважив, що справи їхньої категорії повинні розглядатися колегіально судом у складі трьох суддів зі стажем роботи не менше п’яти років. Це, за словами Ситника, призводить до того, що деякі справи “постійно переміщаються між судами, оскільки в судах купа вакансій». «Ці справи або не призначаються, або призначаються і не можуть слухатися, бо є просто об’єктивні проблеми, які заважають слухати цю справу”, - зазначив директор НАБУ.

За його словами, цю проблему “дуже легко усунути, якщо буде створено професійний суд”.

Створення Вищого антикорупційного суду в рамках проведення судової реформи передбачено законом про судоустрій та статус суддів, ухваленим Верховною Радою 2 червня 2016 року.