Як ви ставитеся до ситуації з Насіровим? – опитування УНІАН

Як повідомляв УНІАН, ввечері 2 березня 2017 року прокурори НАБУ та САП вручили голові Фіскальної служби Роману Насірову підозру у вчинені дій, що завдали державі шкоди на суму 2 млрд грн. Сам Насіров на цей момент перебував у відомчій лікарні "Феофанія", як тоді сказали, з інфарктом.

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В суботу ввечері, 4 березня, суд все ж таки взявся за розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС, однак рішення прийняти не встиг. Насіров при цьому весь час перебував у лежачому стані в приміщенні суду.

Ввечері 5 березня, коли спливав час затримання чиновника для обрання запобіжного заходу, під будівлею Солом'янського суду Києва, де розглядалася справа, зібралися громадські активісти та небайдужі громадяни, щоб перешкодити Насірову втекти з суду.

Вранці 6 березня засідання суду у справі Насірова продовжилося.