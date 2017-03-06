Суд поновлює розгляд справи Насірова (наживо)
Солом'янський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу відстороненому від посади голови Державної фіскальної служби Роману Насірову.
Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання сторона захисту Насірова заявила клопотання про необхідність повернути їхнього підзахисного до клініки “Феофанія”, де він має перебувати на стаціонарному лікуванні.
За словами одного з адвокатів Насірова Олександра Лисака, його підзахисному другу добу не надають кваліфікованої допомоги. Крім того, як зазначив він, сторона обвинувачення ще й досі не надала суду доказів, що Насіров може брати участь в судовому засіданні. При цьому адвокат висловив думку щодо необхідності опитати в суді лікарів швидкої допомоги на предмет стану здоров'я Насірова.
У свою чергу сторона обвинувачення заперечила щодо задоволення вказаного клопотання. Заслухавши думки сторін, суд відмовив адвокатам у задоволенні клопотання щодо повернення Насірова до клініки “Феофанія”. Наразі захисники готують нове клопотання щодо проведення судово-медичної експертизи їхньому підзахисному. Тому з цього приводу у засіданні оголошена невелика технічна перерва.
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Нагадаємо, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву у зв'язку з клопотанням адвокатів обвинуваченого про відвід судді.
У ході засідання адвокати зажадали перенести розгляд справи до стабілізації стану здоров'я Насірова, але суд відхилив це клопотання. Захист Насірова не виключає оголошення нової підозри і нового затримання з боку звинувачення.
2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Держфіскальної служби та вручили підозру голові ДФС Роману Насірову.
Насіров підозрюється у зловживанні службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Слідство вважає, що Насіров упродовж 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.
3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від посади голови ДФС на час проведення розслідування.