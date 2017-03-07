Канада продовжила ще на два роки місію військових інструкторів в Україні

Як передає Радіо Свобода, завдяки цій програмі, відомій як «Операція UNIFIER», Збройні сили Канади забезпечують військове навчання і допомогу в розбудові можливостей особовому складові Збройних сил України на підтримку зусиль України у збереженні її суверенітету, безпеки і стабільності.

Читайте такожУкраїна та Британія визначили основні напрями співпраці в оборонному секторі на 2017-2018 роки

Тепер, заявив уряд Канади, Збройні сили цієї країни разом із союзниками і урядом України продовжать підтримувати професійний розвиток Збройних сил України і розширювати їхні можливості в низці галузей. Серед них – навчання діям у малих групах, розмінування вибухових пристроїв, діяльність військової поліції, медичне навчання і модернізація системи тилового забезпечення.

Крім того, Збройні сили Канади також нададуть підтримку у здійсненні стратегічної інституційної реформи оборонних інституцій України, мовиться в заяві.

«Операція UNIFIER є частиною ширших зусиль уряду Канади, спрямованих на підтримку демократії, прав людини і верховенства права в Україні шляхом надання фінансової, гуманітарної і нелетальної військової допомоги», – заявили в уряді Канади.