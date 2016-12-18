Британія пояснила, чому продовжила програму підготовки українських військових ще на рік
Британія продовжує програму навчання українських військових ще на рік через російську агресію.
Про це заявив міністр оборони Великобританії Майкл Феллон, передає iTV News.
"Британія продовжує нарощування в Європі і по всьому світу", - зазначив Феллон.
За його словами, продовження участі британських військових у підготовці ЗСУ - чіткий сигнал того, що Великобританія підтримує Україну та зберігає стійку прихильність її суверенітету "перед обличчям дедалі більш агресивної Росії".
Читайте такожЖурналіст розповів про можливі плани Росії на "другий український фронт" і "прибалтійський котел"
"Таке продовження дасть змогу ще тисячі українських військовослужбовців пройти перший курс навчання у найкращих збройних сил у світі", - заявив Феллон.
Таким чином, британські військові інструктори залишаться в Україні до початку 2018 року.
А до березня 2017 року підготовку у британських інструкторів пройдуть понад 5 тисяч українських військових.