Британія пояснила, чому продовжила програму підготовки українських військових ще на рік

09:58, 18 грудня 2016
Війна
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Британія продовжує програму навчання українських військових ще на рік через російську агресію. 

Британія на рік продовжила програму підготовки українських військових / facebook.com

Про це заявив міністр оборони Великобританії Майкл Феллон, передає iTV News

"Британія продовжує нарощування в Європі і по всьому світу", - зазначив Феллон.

За його словами, продовження участі британських військових у підготовці ЗСУ - чіткий сигнал того, що Великобританія підтримує Україну та зберігає стійку прихильність її суверенітету "перед обличчям дедалі більш агресивної Росії".

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"Таке продовження дасть змогу ще тисячі українських військовослужбовців пройти перший курс навчання у найкращих збройних сил у світі", - заявив Феллон. 

Таким чином, британські військові інструктори залишаться в Україні до початку 2018 року.

А до березня 2017 року підготовку у британських інструкторів пройдуть понад 5 тисяч українських військових. 

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Теги: #Британія#Росія#військові#агресія