Британія пояснила, чому продовжила програму підготовки українських військових ще на рік

Про це заявив міністр оборони Великобританії Майкл Феллон, передає iTV News.

"Британія продовжує нарощування в Європі і по всьому світу", - зазначив Феллон.

За його словами, продовження участі британських військових у підготовці ЗСУ - чіткий сигнал того, що Великобританія підтримує Україну та зберігає стійку прихильність її суверенітету "перед обличчям дедалі більш агресивної Росії".

Читайте такожЖурналіст розповів про можливі плани Росії на "другий український фронт" і "прибалтійський котел"

"Таке продовження дасть змогу ще тисячі українських військовослужбовців пройти перший курс навчання у найкращих збройних сил у світі", - заявив Феллон.

Таким чином, британські військові інструктори залишаться в Україні до початку 2018 року.

А до березня 2017 року підготовку у британських інструкторів пройдуть понад 5 тисяч українських військових.