"Синій кит" дістався до Дніпра (фото)

У Дніпрі поліція розшукала двох 13-річних дівчат, зареєстрованих у групі "Синій кит", повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

Крім того, під час переписки з куратором неповнолітні почали виконувати його завдання – намалювали в класі на парті кита, намалювали його на аркуші паперу, зробили літак та запустили по класу.

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"Наступним завданням стало вирізати кита лезом на руці, що дівчата виконали. Від виконання подальших завдань дівчата відмовлялися, проте куратор став їм погрожувати тим, що знає, де вони проживають і де навчаються", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні поліція Дніпропетровської області зафіксувала три факти, пов’язані з участю дітей у групах суїцидального характеру.