"Синій кит": у Києві дві дівчинки-учасниці "груп-смерті" в соцмережі намагалися стрибнути з 16-поверхівки (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в місті Києві.

Про зникнення 15-річної дівчинки і залишену нею передсмертну записку правоохоронцям повідомила її мама. З'ясувалося, що вона разом з подругою були учасниками так званих "груп смерті" в соціальних мережах. І вчора ввечері повинні були виконати останнє завдання - стрибнути з багатоповерхівки.

"З'ясувалося, що дівчинка за кілька годин до цього вимкнула телефон, видалила свій профіль у соціальній мережі, проте під час перевірки ми виявили, що вона була учасником кількох груп смерті", що пропагують культ насильства і жорстокості, і читала книгу про самогубство ", - розповів начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

На пошуки дитини відразу орієнтували всі патрулі, особовий склад територіального управління підняли по тривозі, залучили спецпідрозділ і військовослужбовців Національної гвардії України.

"Зрештою, після кількох годин пошуків дівчинку з явними ознаками переохолодження та порізами рук ми знайшли на останньому, 16 поверсі багатоповерхівки. Неподалік виявили навушники і ще одну записку, в якій вона написала своє останнє бажання", - повідомив начальник сектору ювенальної превенції Шевченківського управління поліції Євген Панченко.

Згодом поліція встановила, що дівчинка разом з подругою були учасниками групи "Синій кит", виконували завдання, які їм надавав адміністратор, зокрема завдавали собі порізи на руках у вигляді кита, цифр і слова "так" - на нозі.

"В цей вечір вони повинні були виконати останнє завдання - покінчити з життям, стрибнувши з багатоповерхівки або шляхом повішення. Разом вони піднялися на верхній поверх, одна зі школярок злякалася і пішла. Саме її спочатку поліцейські розшукали, яким вона розповіла, де може бути її подруга. Однак на місці, де вони розійшлися, втікачки не було. На її пошуки пішло кілька годин - і врешті-решт дівчинку знайшли, вона була в безпорадному стані і не могла пояснити, для чого це робить ", - зазначив Андрій Крищенко.

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Дитині одразу викликали "швидку". Під час огляду у неї виявили як нові, так і застарілі порізи (написи і малюнки на руках і ногах. Їй надали необхідну медичну допомогу - і мама забрала її додому. Зараз з обома дівчатами працюють правоохоронці і поліцейські психологи.

За фактом доведення дівчинки до самогубства розпочато кримінальне за ст. 120 Кримінального кодексу України. Шевченківські правоохоронці з'ясовують усі обставини події, для встановлення фігурантів злочину залучили працівників кіберполіції. Зловмисникам, які штовхають дітей до самогубства, загрожує до десяти років ув'язнення.

Правоохоронці звертаються до батьків з проханням більше часу проводити з дітьми, цікавитися їхніми справами, організовувати їм цікаве дозвілля і дотримуватися порад поліції.