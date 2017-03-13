Масове отруєння у харківському аквапарку: оприлюднено результати проб води
17:30, 13 березня 2017Суспільство
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Фахівці Харківського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України провели відбір проб води з басейнів аквапарку, де отруїлись відвідувачі, зокрема діти.
Вміст вільного залишкового хлору харківському аквапарку не перевищує нормативні рівні / УНІАН
Проби з басейнів води аквапарку Харкова та внутрішніх мереж господарсько-питного водопостачання показали, що вміст зв’язаного хлору в басейнах перевищує нормативний у 1,5-24 рази, вміст вільного залишкового хлору не перевищує нормативні рівні, повідомляє прес-служба центру.
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Згідно з повідомленням, розслідування обставин виникнення групового отруєння дітей токсичними речовинами продовжується.
Як повідомляв УНІАН, за медичною допомогою після відвідування харківського аквапарку "Джунглі" з симптомами хімічного отруєння звернулися близько 20 осіб.
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