У Харкові 20 осіб отруїлися невідомою речовиною в аквапарку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Олександра Скакуна.

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За його даними, загалом за медичною допомогою після відвідування харківського аквапарку "Джунглі" звернулися близько 20 осіб. На даний момент до обласної дитячої клінічної лікарні №1 госпіталізовані шестеро дітей з ознаками отруєння парами хлору. Їх стан стабілізовано, діти проходять необхідний курс лікування.

Скакун зазначив, що до лікарні постраждалі зверталися 10 та 11 березня. "Первинний діагноз - отруєння парами хлору", - сказав він.

Заступник голови ОДА також зауважив, що з боку керівництва аквапарку "Джунглі" були спроби перешкоджати проведенню слідчих дій, зокрема, забору води. Незважаючи на це, забір був зроблений. За попередньою інформацією, її хімічний склад не відповідав нормам. На даний момент проводяться слідчі дії. Розслідування події знаходиться на контролі керівництва ГУНП України в Харківській області та Харківської ОДА.

Нагадаємо, раніше поліція повідомляла про шістьох дітей, які отруїлися невідомою речовиною в аквапарку Харкова. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України.