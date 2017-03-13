В Одесі відкрито першу у місті поліцейську станцію
Поліцейська станція оснащена необхідним обладнанням, технікою, спеціальними моніторами і меблями.
В Одесі сьогодні відкрито першу в місті поліцейську станцію.
Як передає кореспондент УНІАН, станція розташована в Малиновському районі Одеси на перетині вулиць Хімічної і Пестеля.
Місце розташування першої станції обрано з урахуванням того, що це найпроблемніший мікрорайон Одеси.
Читайте такожПоліцейські розповіли про хід затримання підозрюваного у жорстокому вбивстві в Одеській області
Поліцейська станція оснащена необхідним обладнанням, технікою, спеціальними моніторами і меблями. Пункт обладнаний мобільним та інтернет-зв'язком, встановлено близько 20 камер відеоспостереження для постійного моніторингу ситуацій на жвавих перехрестях.
Як зазначив начальник головного управління Нацполіції Одеської області Дмитро Головін, з метою оперативного реагування на всі заяви громадян співробітники поліції нестимуть службу в цьому районі 24 години в добу 7 днів на тиждень.
Планується, що в Одесі буде відкрито 10 таких станцій. За словами Головіна, залежно від матеріалів та оснащення одна станція обходиться в середньому в 200 тис. грн.