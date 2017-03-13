В Одесі відкрито першу у місті поліцейську станцію

В Одесі сьогодні відкрито першу в місті поліцейську станцію.

Як передає кореспондент УНІАН, станція розташована в Малиновському районі Одеси на перетині вулиць Хімічної і Пестеля.

Місце розташування першої станції обрано з урахуванням того, що це найпроблемніший мікрорайон Одеси.

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Поліцейська станція оснащена необхідним обладнанням, технікою, спеціальними моніторами і меблями. Пункт обладнаний мобільним та інтернет-зв'язком, встановлено близько 20 камер відеоспостереження для постійного моніторингу ситуацій на жвавих перехрестях.

Як зазначив начальник головного управління Нацполіції Одеської області Дмитро Головін, з метою оперативного реагування на всі заяви громадян співробітники поліції нестимуть службу в цьому районі 24 години в добу 7 днів на тиждень.

Планується, що в Одесі буде відкрито 10 таких станцій. За словами Головіна, залежно від матеріалів та оснащення одна станція обходиться в середньому в 200 тис. грн.