Керівник Нацполіції Одещини планує провести віче для вивчення криміногенної ситуації

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з керівниками громадських формувань, на якій обговорювалися проблеми, у розв’язанні яких, на його думку, можуть допомогти громадські діячі.

У заході взяли участь представники місцевого «Правого сектора», організацій «Рада громадської безпеки», «Самооборона Майдану Одеси», одеського «Автомайдану» та ін.

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Головін закликав громадських діячів провести спільні рейди містами і селами області. «Я маю намір провести в населених пунктах віче, щоб дізнатися від громадян про ситуацію на місцях, і в межах наданої мені компетенції виправити її», - зазначив він.

За його словами, криміногенна ситуація в регіоні складна - останнім часом збільшилася кількість тяжких злочинів і знизилася кількість розкритих. «Тому ситуацію треба кардинально змінювати, але без допомоги громадськості нам не обійтися», - підкреслив Головін.

Він додав, що в одеській поліції - некомплект слідчих. Дану проблему новий начальник главку вважає однією з основних причин ситуації, що склалася. «Для вирішення цього питання докладу максимум зусиль. Адже нам потрібно не просто заповнити вакантні посади, а призначити на них професіоналів, які хочуть працювати не заради власної користі, а заради безпеки і спокою людей», - сказав Головін.

Як повідомляв УНІАН, Дмитро Головін був призначений начальником Головного управління Національної поліції в Одеській області 9 листопада.

7 листопада його попередник Гіоргі Лорткіпанідзе заявив про свою відставку з посади начальника главку Нацполіції Одеської області. Він працював на цій посаді з червня 2015 року.