Харківський аквапарк, в якому отруїлися діти, тимчасово закривається

10:03, 14 березня 2017
Суспільство
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Харківський аквапарк "Джунглі", в якому сталося масове отруєння, закривається на три дні для проведення санітарних робіт.

В харківському аквапарку проведуть санітарні дні / jungle.ua

Згідно інформації, оприлюдненої на офіційному сайті розважального комплексу, "планові" санітарні роботи проводяться з 14 по 16 березня - аквапарк в ці дні буде закритий.

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Як повідомляв УНІАН, за медичною допомогою після відвідання харківського аквапарку "Джунглі" з симптомами хімічного отруєння звернулося близько 20 осіб.

В обласну дитячу клінічну лікарню №1 було госпіталізовано шестеро дітей з ознаками отруєння парами хлору.

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Теги: #Харків#отруєння#аквапарк