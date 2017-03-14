Харківський аквапарк, в якому отруїлися діти, тимчасово закривається

Згідно інформації, оприлюдненої на офіційному сайті розважального комплексу, "планові" санітарні роботи проводяться з 14 по 16 березня - аквапарк в ці дні буде закритий.

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Як повідомляв УНІАН, за медичною допомогою після відвідання харківського аквапарку "Джунглі" з симптомами хімічного отруєння звернулося близько 20 осіб.

В обласну дитячу клінічну лікарню №1 було госпіталізовано шестеро дітей з ознаками отруєння парами хлору.