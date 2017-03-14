Харківський аквапарк, в якому отруїлися діти, тимчасово закривається
10:03, 14 березня 2017Суспільство
361 0
Харківський аквапарк "Джунглі", в якому сталося масове отруєння, закривається на три дні для проведення санітарних робіт.
В харківському аквапарку проведуть санітарні дні / jungle.ua
Згідно інформації, оприлюдненої на офіційному сайті розважального комплексу, "планові" санітарні роботи проводяться з 14 по 16 березня - аквапарк в ці дні буде закритий.
Читайте такожМасове отруєння у харківському аквапарку: оприлюднено результати проб води
Як повідомляв УНІАН, за медичною допомогою після відвідання харківського аквапарку "Джунглі" з симптомами хімічного отруєння звернулося близько 20 осіб.
В обласну дитячу клінічну лікарню №1 було госпіталізовано шестеро дітей з ознаками отруєння парами хлору.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter