НАБУ затримало двох оперативників СБУ за вимагання $ 50 тисяч хабара

Як повідомляє прес-служба НАБУ на своїй сторінці у Facebook,детективами задокументовано факт вимагання затриманими 50 тис. дол. США та одержання через посередника половини цієї суми від двох керівників суб'єктів господарювання за нездійснення тиску на їхній бізнес.

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Повідомляється, що наразі оперативникам СБУ готуються повідомлення про підозру, які вранці будуть передані на погодження до САП.

У НАБУ обіцяють повідомити деталі пізніше.