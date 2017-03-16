НАБУ затримало двох оперативників СБУ за вимагання $ 50 тисяч хабара
02:29, 16 березня 2017Суспільство
1648 1
15 березня у Дніпрі детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури спільно зі співробітниками внутрішньої безпеки СБУ затримали двох працівників Служби безпеки України під час отримання неправомірної вигоди.
Наразі оперативникам СБУ готуються повідомлення про підозру / Фото: ZN.UA
Як повідомляє прес-служба НАБУ на своїй сторінці у Facebook,детективами задокументовано факт вимагання затриманими 50 тис. дол. США та одержання через посередника половини цієї суми від двох керівників суб'єктів господарювання за нездійснення тиску на їхній бізнес.
Читайте такожНАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного збагачення першого заступника Грицака
Повідомляється, що наразі оперативникам СБУ готуються повідомлення про підозру, які вранці будуть передані на погодження до САП.
У НАБУ обіцяють повідомити деталі пізніше.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter