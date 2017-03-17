Полковник поліції воював за "ДНР" - журналіст

Юрій Голубан, полковник Нацполіції, нібито воював на боці "ДНР". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Артем Фурманюк.

"Мої джерела також підтверджують, що він насправді працював саме в управлінні "А" Донецького обласного СБУ під керівництвом саме Ходаковського", - йдеться у його повідомленні.

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За словами журналіста, Голубан свого часу був затриманий СБУ й навіть поміщений на короткий час до Кіровоградського СІЗО.

"За моєю інформацією, українські чекісти затримали його за те, що дізналися про його прямий мобільний зв'язок з ватажком терористичного угрупування "Восток" Ходаковським під час боїв за Донецький аеропорт", - пише Фурманюк.