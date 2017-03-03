У ОБСЄ повідомили про збільшення кількості випадків застосування забороненої зброї на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«Безпекова ситуація на сході залишається напруженою і неспокійною. Деякі показники були доволі тривожними. Минулого тижня зберігалася тенденція, зафіксована за попередні два тижні. Тривожним було збільшення кількості випадків застосування забороненого Мінськими угодами озброєння – мінометів, танків та артилерії, в тому числі реактивних систем залпового вогню. Минулого тижня у порівнянні з позаминулим СММ зафіксувала збільшення кількості вибухів від артилерійського вогню на 250% та збільшення кількості вибухів від мінометного вогню у 12 разів. СММ зафіксувала 27 вибухів, спричинених вогнем із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Позаминулого тижня – жодного», - поінформував він.

Хуг також зазначив, що у вівторок, 28 лютого, спостерігачі у Горлівці, що контролюється бойовиками «ДНР», чули один залп із РСЗВ.

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«Було випущено близько 20 ракет, а також 615 вибухів. За оцінками, це були постріли із систем озброєння невстановленого типу», - додав він.

Він також повідомив, що минулого тижня у районі трикутника Авдіївка – Ясинувата - Донецький аеропорт зафіксовано 46% випадків від загальної кількості порушень режиму припинення вогню, на район Світлодарська і Дебальцевого припало 23%, на райони, що на захід та північ від Горлівки – 15%, на західні райони Луганської області – 7%.

«Однак у західних районах Луганської області, за відносно невеликою цифрою, криються інші – більш тривожні - показники. За спостереженнями СММ, близько 40% усіх від загальної кількості порушень режиму припинення вогню із застосуванням важкого озброєння стались у західних районах Луганської області. Від загальної кількості усіх вибухів, зафіксованих СММ минулого тижня, три чверті припадають саме на ці райони», - додав він.