Мер Глухова анонсував відкриття першого в Україні центру терапії марихуаною

У Глухові найближчим часом мають відкрити перший європейський центр терапії марихуаною. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Мішель Терещенко.

За його словами, інвестори зацікавилися у створенні такого центру в Глухові. Він має відкритись за три місяці, коли буде новий врожай конопель. Терещенко переконаний, що це допоможе в лікуванні хворих пацієнтів. Заклад, як планується, буде більше схожий на центр краси, аніж на лікарню, і люди матимуть змогу не лише лікуватися тут, а й розслабитися або привести себе в хорошу форму.

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"У Глухові є коноплі! Це наша традиція, у нас навіть є відомий Інститут конопель, який ще 20 років тому міг виводити сорти ненаркотичних конопель, які можуть використовуватись для боротьби з численними захворюваннями: раком, склерозом, хворобами Паркінсона та Альцгеймера", - заявив Терещенко.