На Харківщині чоловікові світить 8 років за зберігання коноплі "для кроликів"

14:55, 09 березня 2017
Інциденти
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Прокуратура міста Ізюм Харківської області передала до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця, який зберігав вдома близько 25 кг канабісу.

vokrugsveta

Про це повідомляється на сайті прокуратури.

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"Встановлено, що 52-річний житель району зберігав удома майже 25 кілограмів особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу. Зловмисник пояснив правоохоронцям, що нібито заготовляв коноплю для того, щоб годувати нею кроликів", - йдеться в повідомленні.

Чоловікові інкримінують ч. 3 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів) КК України.

Максимальна санкція статті - вісім років позбавлення волі.

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Теги: #конопля