У Харкові спаплюжили меморіальний плакат із загиблими бійцями АТО (відео)

Меморіальний плакат із фотографіями загиблих учасників АТО пошкодили невідомі у Харкові, йдеться в сюжеті ТСН.

Помітили розірвані світлини лише вранці, імовірно, вандали діяли вночі, коли їх ніхто не міг побачити. Правоохоронці вже внесли інцидент до єдиного журналу обліку правопорушень. Поліція перегляне записи камер відеоспостереження, які розташовані на майдані Свободи, щоб встановити зловмисників.

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Плакат із світлинами героїв більше року висів на центральній площі Харкова. Його виготовили волонтери. На ньому розмістили фотографії військових, які загинули на Донбасі.

До імпровізованого меморіалу містяни регулярно приносили квіти, втім постійного нагляду за банером не було.