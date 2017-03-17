У зоні АТО окупанти 60 разів обстріляли позиції ЗСУ, один військовий загинув

Сьогодні у зоні проведення антитерористичної операції російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських військ.

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО на 18.00.

«На Маріупольському напрямку по опорних пунктах поруч Лебединського, Широкиного, Гнутового і Водяного ворог вів вогонь з мінометів та артилерійських систем калібру 122. По позиціях неподалік Талаківки і Чермалика - з мінометів калібру 120, поруч Мар’їнки – з гранатометів різних систем», - сказано у повідомленні.

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Також у прес-центрі поінформували, що на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки у другій половині дня різко збільшилась кількість обстрілів з важкого озброєння, танків та мінометів калібру 120.

«Декілька снарядів потрапили у стару Авдіївку. По позиціях поруч Опитного ворог вів вогонь з мінометів калібру 82, а неподалік Луганського - з артилерійських систем калібру 122, мінометів, БМП та СПГ», - додали у штабі.

Крім того, на Луганському напрямку російські окупанти вели вогонь з СПГ та ПТРК в районі Новозванівки, а зі стрілецької зброї - поблизу Валуйського.

Внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець і ще один поранений, підсумували у штабі.