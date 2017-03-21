У Львові показали останні знайдені архіви підпілля ОУН (фоторепортаж)

У понеділок, 20 березня у національному музеї-меморіалі «Тюрма на Лонцького» Архів Центру досліджень визвольного руху презентував останні п’ять архівів підпілля ОУН, викопаних впродовж півроку на Львівщині та Тернопільщині. Документи були закопані у суворій таємниці і пролежали в землі понад 60 років. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

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«Історики кажуть, що знайдені архіви дозволяють прослідкувати діяльність фінансових, інформаційних та безпекових структур українського підпілля в 1940-х рр.

Наприклад, в архіві, знайденому два тижні тому на Бережанщині, виявлено картотеку Служби безпеки ОУН на кілька сотень осіб, і це перша знахідка такого плану. В архіві ОУН з Буського району, окрім власне документів, було також кілька печаток, в тому числі одна із написом «Архів». Проштемпельовані подібними печатками документи часто траплялись дослідникам, однак сама печатка зустрілась вперше», - розповідають організатори.