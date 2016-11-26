Оприлюднено документи КДБ щодо репресій проти українців, які чинили опір винищенню Голодомором

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ЦДВР, переглянути документи можна на Електронному архіві визвольного руху avr.org.ua.

Документи, що зберігаються в Галузевому державному архіві СБУ, є важливим історичним джерелом для вивчення Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Протягом радянської доби вони залишалися недосяжним для науковців і громадськості.

Як наголосив директор Архіву СБУ Андрій Когут, нині проводиться безперервний пошук, систематизація, розсекречення й оприлюднення документів, що висвітлюють цю трагічну сторінку української історії.

Нагадується, що 7 серпня 1932 р. Центральний виконавчий комітет і Рада народних комісарів СРСР прийняли постанову «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення громадської (соціалістичної) власності». Вона «захищала» відібране у селян («усуспільнене») майно від спроб повернути його і передбачала суворі покарання – розстріл або 10 років ув’язнення у виправно-трудових таборах. Постанова залишилася у народній пам’яті як «закон про п’ять колосків» – її активно використовували в ході хлібозаготівельних кампаній.

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Понад 21 тис. архівних кримінальних справ стосуються репресій, вчинених у 1932-1933 роках проти людей, які намагалися чинити опір чи говорити правду про Голодомор.

Колекція оприлюднених документів складається з показових документів, що містяться в кримінальних справах, здебільшого це машинописні обвинувальні висновки. Фігурантів зазначених справ обвинувачено в опорі вивезенню хліба, його приховуванні чи крадіжці, «контрреволюційній» агітації проти колективізації, надмірного оподаткування й хлібозаготівлі, вчиненні терористичних актів проти представників радянської влади й активістів.

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Нагадаємо, минулого року Е-архів публікував колекцію документів про те, як під час Голодомору з України масово вивозили продукти.

Відкритий у березні 2013 року Електронний архів визвольного руху avr.org.ua є спільним проектом Центру досліджень визвольного руху, Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного музею «Тюрма на Лонцького». Сьогодні в Е-архіві доступні копії 23 тис. 839 документів.