В УДО призначили службове розслідування щодо інциденту з правоохоронцями у ВР

В Управлінні державної охорони призначили службове розслідування щодо інциденту з допуском у сесійну залу Верховної Ради правоохоронців для виступу з приводу конфлікту з позафракційним народним депутатом Володимиром Парасюком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДО.

“Щодо зазначеної події проводиться службове розслідування”, - поінформували у відомстві.

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Як зауважили в УДО, про результати розслідування буде повідомлено пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня віце-спікер ВР Оксана Сироїд закрила засідання парламенту після того, як до сесійної зали ВР депутати завели поліцейських, за участю яких напередодні ввечері на Донеччині стався інцидент з Парасюком та іншими учасниками торговельної блокади ОРДЛО.

Як пояснила віце-спікер, коли вона побачила, що з дверей ложі уряду до зали заходять люди у «мілітарній формі» і йдуть до трибуни, то сприйняла це як "захоплення зали парламентських засідань і парламентської трибуни”. За словами Сироїд, у зв’язку з цим вона була змушена закрити засідання парламенту.

Незважаючи на це, четверо працівників поліції, серед яких командир роти спецпризначення ГУ Національної поліції Донецької області Юрій Голубан, з парламентської трибуни розповіли подробиці про намагання прорватися через блокпост колони автомобілів на чолі з Парасюком.

16 березня голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що дав доручення провести розслідування інциденту в парламенті.