Сироїд закрила засідання Ради після приходу до зали поліцейських, які побились із нардепом

Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд закрила засідання Верховної Ради, яке розпочалось о 10:00.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це сталося після того, як до зали парламенту прийшли поліцейські, за участю яких напередодні стався інцидент та сутичка із народним депутатом.

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Сироїд оголосила, що депутати з фракцій «БПП» і «Народний фронт», які просили оголосити перерву, хочуть виступити з трибуни.

До трибуни вийшов депутат від “Народного фронту” Юрій Береза в оточенні колег зі своєї фракції та фракції “БПП”.

Він зазначив, що напередодні у Краматорську народний депутат, «прикриваючись своїм мандатом, своїм посвідченням дозволив собі бити працівників поліції».

“Я не знаю, куди ми повинні далі падати і на яке дно. Ні один народний депутат не має права дозволити собі розпускати руки до тих, хто незахищений перед ним”, - сказав Береза.

Його слова викликали оплески у залі.

Депутат звернувся до Сироїд з проханням запросити до сесійної зали поліцейських, аби вони розповіли про події, які сталися напередодні, і як депутат поводиться з правоохоронцями.

“Я прошу пані головуючу допустити до зали і дати право на виступ бійцям Національної гвардії і представникам Національної поліції”, - сказав Береза і додав, що це вимога трьох фракцій.

Після цього у супроводі депутата від “Народного Фронту” Антона Геращенка до сесійної зали зайшли поліцейські і попрямували до трибуни парламенту.

Сироїд у відповідь на це відразу ж оголосила про закриття сьогоднішнього засідання парламенту.

Також Сироїд пішла з сесійної зали, а депутати продовжують залишатися на своїх робочих місцях, або ж біля трибуни, де так само досі стоять і поліцейські.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати не могли пояснити, чому у Верховній Раді оголошено перерву, але не виключали, що це пов'язано з відсутністю на засіданні голови парламенту Андрія Парубія та першого віце-спікера Ірини Геращенко, а також невеликою кількістю присутніх у залі парламентаріїв.

Як передає кореспондент УНІАН, жоден депутат з фракцій «Блоку Петра Порошенка» та “Народного фронту”, які нібито просили оголосити перерву у засіданні ВР, не змогли пояснити її необхідність.