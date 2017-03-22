Степанов: "Розумний регіон" - це інноваційний план перетворень для Одещини

22 березня у Одесі Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов презентував Стратегічний план дій на 2017-2019 роки, який отримавназву «Розумний регіон». Програма визначає основні пріоритети, цілі, програми та проекти розвитку Одещини, механізми їх реалізації, а також очікувані результати.

«Розумний регіон» - це інноваційний план перетворень, який я і моя команда вже почали реалізовувати. Він враховує конкурентні переваги області і передбачає тісну взаємодію з місцевими органами влади, громадськістю та представниками бізнесу. Ми розраховуємо на максимальне залучення до процесу його реалізації представників усіх зацікавлених груп, які дійсно турбуються про розвиток Одещини. Роботи вистачить усім», - зазначив Степанов, виступаючи під час презентації.

У стратегічному плані Голови Одеської ОДА викладено основні стратегічні цілі його діяльності на своїй посаді на найближчі 2 роки. Так, розділ «Розумне та відкрите управління» передбачає модернізацію системи управління регіоном, запровадження електронних послуг та інноваційних моделей комунікації з громадськістю, а також конкретні кроки для виконання цих завдань.

Вирішення завдання збільшення конкурентоздатності економіки Одещини автор програми бачить у створенні національного логістичного хабу на території Одеській області, збільшення вантажо- та пасажиропотоків, а також створення в Одеській області туристичного кластера. Важливу роль у плані також відведено розвитку аграрної галузі Одещини та переходу від переважно сировинного сільськогосподарського виробництва до створення готових продуктів з високою доданою вартістю, а також залученню інвестицій у економіку області та розвитку малого і середнього підприємництва.

Одним з ключових напрямків розвитку регіону Степанов також вважає розвиток самоврядування та посилення ролі громад та громадян у вирішенні місцевих проблем.

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Згідно зі Стратегічним планом дій, окрему увагу губернатор Одещини має намір приділити безпеці регіону, покращенню якості освіти та охорони здоров’я, збереженню екології області, а також підвищенню енергоефективності та використанню відновлювальних джерел енергії.

Голова Одеської ОДА підкреслив, що з метою моніторингу та контролю за виконанням плану дій, а також для забезпечення прозорості дій влади були розроблені чіткі показники ефективності (KPI) в рамках кожного пріоритету.

«Ми ставимо перед собою дуже амбітні цілі та завдання. Щоб їх досягти, перш за все, потрібно модернізувати систему управління регіоном, бо лише сучасна ефективна модель менеджменту дозволить конвертувати наші зусилля в конкретний результат та забезпечить сталий розвиток економіки регіону та місцевого самоврядування», - підкреслив Степанов.