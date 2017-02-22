Губернатор Степанов закупить 77 автомобілів для поліцейських Одещини
Голова Одеської ОДА Максим Степанов має намір найближчим часом закупити 77 автомобілів для груп швидкого реагування Нацполіціі Одещини.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
«У селах Одеської області такий розгул злочинності, що люди ввечері бояться вийти з дому. Повнабезкарність. Люди залякані. Про який туризм ми говоримо, якщо навіть місцеві живуть в страху. На найближчій сесії обласної ради, 17 березня, я вношу пропозицію про закупівлю 77 автомобілів для групшвидкого реагування. Виходить по 3 на кожен район. Це дозволить нашій поліції дійсно швидко реагувати на злочини, а людям перестати, нарешті, боятися. Цепродовження нашої спільної роботи з Нацполіцією всфері безпеки у області. Ми почали з п'яних на дорогахта спільного патрулювання, тепер продовжуємо», - зазначив Степанов.
За словами голови Одеської обладміністрації, реалізація цієї ініціативи стане можливою, оскільки в області є перевиконання бюджету. Завдяки програмілегалізації зарплат Одещина має у своємурозпорядженні додаткові 27 млн. гривень.
Ініціативу губернатора Одеської області прокоментувавнародний депутат Борислав Береза.
«Можна довго говорити про розгул злочинності і відсутності безпеки, а можна намагатися змінюватиситуацію. Ця ініціатива мені подобається. Головне, щобдопомогло. Бентежить, правда, що порушена одеськатрадиція, та замість збору антикорупційного форуму, глава області вирішив реальними діями змінитиситуацію. Сподіваюся, що зможе», - написав він на своїй сторінці в Facebook.