Губернатор Степанов закупить 77 автомобілів для поліцейських Одещини

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«У селах Одеської області такий розгул злочинності, що люди ввечері бояться вийти з дому. Повнабезкарність. Люди залякані. Про який туризм ми говоримо, якщо навіть місцеві живуть в страху. На найближчій сесії обласної ради, 17 березня, я вношу пропозицію про закупівлю 77 автомобілів для групшвидкого реагування. Виходить по 3 на кожен район. Це дозволить нашій поліції дійсно швидко реагувати на злочини, а людям перестати, нарешті, боятися. Цепродовження нашої спільної роботи з Нацполіцією всфері безпеки у області. Ми почали з п'яних на дорогахта спільного патрулювання, тепер продовжуємо», - зазначив Степанов.

За словами голови Одеської обладміністрації, реалізація цієї ініціативи стане можливою, оскільки в області є перевиконання бюджету. Завдяки програмілегалізації зарплат Одещина має у своємурозпорядженні додаткові 27 млн. гривень.

Ініціативу губернатора Одеської області прокоментувавнародний депутат Борислав Береза.

«Можна довго говорити про розгул злочинності і відсутності безпеки, а можна намагатися змінюватиситуацію. Ця ініціатива мені подобається. Головне, щобдопомогло. Бентежить, правда, що порушена одеськатрадиція, та замість збору антикорупційного форуму, глава області вирішив реальними діями змінитиситуацію. Сподіваюся, що зможе», - написав він на своїй сторінці в Facebook.