СБУ дізналася про наявність у Росії пропагандистських сценаріїв щодо Євробачення-2017

Росія підготувала пропагандистські сценарії, яким би не було рішення СБУ щодо в'їзду в Україну російській учасниці Євробачення-2017 Юлії Самойловій.

Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук під час брифінгу, передає 24 канал.

"Російська сторона вже підготувала певні сценарії інформаційних, у першу чергу пропагандистських, акцій, які націлені на завдання шкоди іміджу нашої держави", — сказав він.

Читайте також"Опції "заміна" не існує": у Кремлі пояснили, що робитимуть, якщо Самойлову не пустять в Україну на Євробачення

За словами Ткачука, якщо українська сторона прийме рішення про заборону в'їзду Самойловій, то Росія буде заявляти про те, що Україна політизує Євробачення.

При цьому він додав, що якщо СБУ не ухвалить такого рішення — це може викликати невдоволення частини радикально активно налаштованого проукраїнського суспільства.

"Ми можемо спрогнозувати, що ця реакція може бути різкою. І відповідна картинка на російських каналах з'явиться й на Європу буде транслюватися те, що в Україні процвітає екстремізм", — сказав Ткачук.