Рішення щодо заборони в'їзду учасниці Євробачення від РФ Самойлової буде прийнято найближчим часом - СБУ
СБУ підготувала документ про заборону в'їзду в Україну учасниці Євробачення від РФ Самойлової.
У Службі безпеки України найближчим часом планують прийняти остаточне рішення щодо в’їзду в Україну російської співачки Юлії Самойлової, яка претендує на участь в Євробаченні-2017.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.
Також він повідомив, що СБУ вже підготувало документи на заборону Самойловій в’їзду в Україну строком на три роки.
“Документи на заборону пані Самойловій в’їзду на територію нашої держави строком на три роки підготовлені... Але рішення остаточне приймемо найближчим часом”, - сказав Ткачук.
*** Самойлова у червні 2015 року брала участь у гала-концерті «Світ спорту і добра» в окупованому Росією Криму, чим порушила українське законодавство, оскільки в’їхала на територію Криму з порушенням встановленого Україною порядку.