Адвокат Вороненкова за 10 днів до вбивства повідомив ФСБ адресу екс-депутата Держдуми РФ у Києві

Адвокат екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова за 10 днів до його вбивства повідомив ФСБ його адресу у Києві. Про це пише "Коммерсант".

Адвокат екс-депутата Андрій Гривцов розповів, що останній раз зв'язувався зі своїм клієнтом в минулу середу близько дев'ятої години вечора.

«Ми обговорювали по електронній пошті стратегію захисту по його кримінальній справі», - повідомив пан Гривцов. За його словами, головним чином захист домагався зняття заочно обвинуваченого Дениса Вороненкова з міжнародного розшуку, завдяки якому він фактично виявився невиїзним з території України.

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Адвокат за згодою свого клієнта близько десяти днів тому направив в Генпрокуратуру РФ, ФСБ і СКР відповідні клопотання, вказавши в них точну адресу місця проживання пана Вороненкова на Ставропольській вулиці Києва.

Таким чином, як розраховував захист, його розшук повинен бути припинений, оскільки Генпрокуратура Росії могла відразу направити властям України запит про його екстрадицію. Відповідний запит підлягав відхиленню на тій підставі, що Денис Вороненко мав українське громадянство, а ця країна, як і будь-які інші, своїх громадян нікому не видає.

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Запит до Києва, за даними видання, так і не був спрямований. А зараз замість нього в Україну надійде новий документ, в якому наглядовий орган уже попросить офіційно проінформувати його про смерть Дениса Вороненкова.

Відповідне підтвердження з Києва послужить підставою для припинення кримінального переслідування екс-депутата, який заочно звинувачується СКР в «організації рейдерського захоплення».

Як повідомляв УНІАН,Вороненкова убили 23 березня в центрі Києва. В результаті стрілянини також було поранено його охоронця і нападника, який пізніше помер від отриманих поранень.

Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і, зокрема, ролі екс-президента Віктора Януковича щодо введення в Україну російських військ. 23 березня деякі видання повідомили, що у вбивці Вороненкова знайшли посвідчення учасника бойових дій, видане Національною гвардією України. Вбивця нібито був звільнений в запас у серпні 2016 року.