В Одесі відбувся достроковий випуск курсантів Військової академії (відео)

В Одесі сьогодні відбувся достроковий випуск курсантів Військової академії.

Як передає кореспондент УНІАН, у п'ятницю на площі Десятого квітня, біля монумента «Крила перемоги» пройшов урочистий ритуал вручення перших офіцерських (лейтенантських) погонів, які отримали більш як 80 випускників Військової академії.

Після оголошення наказу міністра оборони України погони випускникам вручили начальники факультетів та провідних кафедр військового вишу.

Потім фахівці високомобільних десантних військ зі спеціальних операцій і тилу вшанували хвилиною мовчання загиблих захисників України та поклали квіти до монумента.

По завершенні ритуалу молодих лейтенантів привітали присутні на церемонії їхні родичі та друзі.

Як пояснив журналістам начальник Військової академії Олег Гуляк, завтра відбудуться урочистості з нагоди вручення дипломів, а наступного тижня молоді офіцери займуть посади у складі бойових частин і з'єднань Збройних Сил України.

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«Всі йдуть служити в бойові частини. Зараз військові частини відчувають потребу підготовлених офіцерів», - наголосив Гуляк.

Довідка УНІАН. Військова академія (Одеса) - сучасний міжвидовий військовий навчальний заклад, який має глибокі історичні традиції і більш як столітню історію. Здійснює підготовку військових фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» для ЗСУ та інших військових формувань, підготовку цивільних фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», мовну підготовку військовослужбовців та працівників Збройних Сил України та ін.