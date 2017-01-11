Волонтери показали росіян, які розстріляли українських військових поблизу Дебальцевого (фото, відео)

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Тіла убитих прикопали у лісосмузі поблизу села Логвинове Артемівського району Донецької області, йдеться в розслідуванні Informnapalm.

Волонтери нагадують, що це сталося 9 лютого 2015 року, коли дві машини 30-ї механізованої бригади потрапили під обстріл біля села Логвинове у верхній частині "Дебальцевської дуги" на трасі між населеними пунктами Дебальцеве та Артемівськ (Донецька область). П'ять військовослужбовців прямували по боєприпаси в Слов'янськ, але бойовики влаштували на дорозі засідку.

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Згодом в інтернеті з'явилося відео, де видно, як бойовики знущаються над трьома українськими військовими. На цьому відео рідні упізнали Олександра Бердеса. Разом з ним потрапили в полон військовослужбовці 30-ї ОМБР Василь Демчук і Павло Плацинський.

11 лютого 2015 року громадянин Російської Федерації Назаров Роман Олександрович виклав на своїй сторінці в соцмережах відео, де видно, як він й інші російські бойовики знущаються над трьома українськими військовими.

Також Назаров під відео додав фото, де він й інші російські окупанти фотографуються на тлі чотирьох українських військових, що лежать на землі.

УВАГА! 18+ Відео містить нецензурну лексику і криваві кадри, не рекомендується до перегляду вагітним і людям зі слабкою психікою!

Крім того, на відео, поширеному росЗМІ, відзначені-підписані бойовики: Завдовєєв Сергій, позивний "Француз", командир батальйону "Легіон"; позивний "Казах"; позивний "Льова"; позивний "Татарин"; позивний "Назар", єдиний, кому спробували приховати обличчя.

Раніше в InformNapalm писали, що Міноборони РФ заохочує контрактників, які воювали в Україні, роблячи з них курсантів елітних військових училищ.