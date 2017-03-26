У Бахмуті 13-річна школярка намагалася стрибнути з даху, виконуючи завдання "групи смерті"

У місті Бахмут Донецької області 13-річна школярка намагалася стрибнути з 2-го поверху недобудованої будівлі, виконуючи завдання так званої "групи смерті" з соцмереж.

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Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Донецькій області, бахмутська школярка вже перебувала під увагою поліцейських ювенальної превенції. Місяцем раніше, з’ясувавши, що дівчинка є активною учасницею «групи смерті» і вже приступила до виконання перших завдань «квесту», співробітники поліції спільно з її матір’ю та викладачами убезпечили дівчину від трагедії, переконавши полишити всі можливі контакти з небезпечною грою.

Однак, за даними поліції, «сьогодні дівчинка разом зі своєю подругою вирішила погуляти містом та пішла в район річки, де знаходяться недобудови. Вона, не пояснюючи нічого своїй подрузі, сама залізла на дах двоповерхової будівлі та, ставши на краю, вирішила стрибнути і тим самим вкоротити собі віку».

Дівчинку на даху побачили випадкові перехожі. Вони просили школярку відмовитися від намірів, двоє хлопців навіть залізли на дах, та зрозумівши, що самі ситуацію вирішити не можуть, зателефонували до поліції.

«На місце негайно прибула група швидкого реагування. Побачивши поліцейську автівку, дівчина передумала стрибати та дала руку хлопцям. Один з поліцейських заліз на дах та забрав дівчину», - зазначається в повідомленні.

Школярку доставлено до відділу поліції, з нею працюють поліцейські ювенальної превенції.

За попередньою інформацією, родина дівчинки благополучна. Але наразі поліція перевіряє всі версії.