"І так зійде": кияни обурені ремонтом станції метро "Лівобережна" (фото)

Киян обурив зовнішній вигляд станції метро "Лівобережна" після ремонту.

Перш за все, жителі міста звернули увагу на те, що вигляд станції не відповідає заявленому раніше проекту. Раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Ілля Сагайдак оприлюднив проект реконструкції станції метро "Лівобережна".

Однак на даний момент станція виглядає зовсім по-іншому.

Крім того, в соцмережах обурені явними недоліками ремонту, який, до речі, досить не дешевий. Згідно з даними на сайті Prozorro, його вартість становить близько 25 мільйонів гривень.

Сагайдак також визнав, що роботи були виконані неякісно, і запропонував не платити за ремонт гроші.

"Що ми маємо? Купу халтури за великий бюджет та дизайн, який зовсім відрізняється від того, що пропонувався, коли я був профільним заступником. Я раджу не платити жодної копійки таким підрядникам і виставити претензію за неякісний ремонт", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Проте в метрополітені після запевнили, що ремонт ще не закінчений і триває.

"Нагадаємо, для зменшення незручностей, а також досить стислі терміни, ми відкрили вестибюль одразу після закінчення комплексу робіт, необхідного для безпечного перевезення пасажирів. Водночас, частина робіт там ще виконується в нічні зміни, а де це не впливає на безпеку перевезень - також у денні. Зокрема, це і облицювання зовнішньої стіни до міської електрички, і дверна група, і навігація, і декоративні елементи, і навіть назва станції... Завершення ремонту, як і повідомлялося раніше, заплановано на кінець квітня. Також зауважимо, що кошти за виконання робіт ще не перераховувалися", - повідомила прес-служба відомства в Facebook.

Як повідомлялося, ремонт станції проводиться в рамках підготовки до «Євробачення-2017».