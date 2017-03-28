У Мінську під час акцій протесту затримано трьох українців: двох депортують - МЗС

У Мінську під час акцій протесту затримано трьох громадян України, двох з них суд постановив депортувати на батьківщину, а ще одного заарештовано на 15 діб.

Про це у коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Під час протестних акцій у Мінську затримано трьох громадян України. Одного з них притягнуто до адміністративної відповідальності, заарештовано на 15 діб. Кваліфіковано дрібне хуліганство і непокору законному розпорядженню або вимозі посадової особи державного органу при виконанні нею службових повноважень», - сказав дипломат.

«Щодо інших двох - судом ухвалено рішення депортувати їх в Україну. Наразі затримані громадяни України утримуються у центрі ізоляції правопорушників у Мінську», - зазначив Кирилич.

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Як повідомляв УНІАН, 25 березня в Білорусі планувалося проведення акцій до Дня Волі, який в цьому році співпав з протестами, що тривають більше місяця через «податок на дармоїдів», який передбачає оподатковування непрацюючих людей.

Спроба провести акцію в Мінську завершилася масовими затриманнями, за оцінками правозахисників, відомо про понад 600 затриманих. Багатьох з них відпускали одразу після складання адміністративного протоколу.